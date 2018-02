Adriano diz que quer calar críticos e voltar à seleção

O jogador Adriano, que participou do jogo amistoso Amigos do Zico contra o Flamengo de 1987, no estádio do Maracanã, na noite desta quinta-feira, disse que pretende retornar à seleção brasileira. O atacante falou sobre seu empréstimo pelo Inter de Milão para o São Paulo e expectativa para 2008. "Estou muito feliz de voltar ao Brasil. É a chance de um recomeço. Já estou entrosado com o grupo de jogadores do São Paulo e vou treinar muito para recuperar a forma física e quero voltar à seleção brasileira", disse o centroavante, que mostrou-se insatisfeito com o que considerou invasão de privacidade sobre o episódio em que foi flagrado com uma latinha de cerveja numa show no Rio. "Isso incomoda. As pessoas esquecem que somos pessoas normais. Estou de férias e faço o que as pessoas normais fazem. Estava me divertindo", disse Adriano. Ele disse que se reapresenta no dia 7 e que vai treinar bastante para "calar os críticos". Adriano entrou no segundo tempo da partida amistosa e marcou os dois últimos gols do Flamengo de 1987, na goleada por 8 a 5. A festa contou com a participação de craques do passado com Júnior, Roberto Dinamite, Marcelinho Carioca, Raí e Leonardo, além de jogadores em atividade com o próprio Adriano, Wagner Love, Edmundo e Amoroso. No fim do jogo, Adriano disse que se divertiu muito. "Joguei ao lado de grandes jogadores e serviu para eu recuperar um pouco de ritmo de jogo." Zico marcou dois gols, um de pênalti, e outro após receber passe de Obina e deixar dois jogadores caídos.