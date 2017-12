Adriano diz que vai permanecer na Inter após a Copa O atacante Adriano, concentrado com a seleção brasileira em Königstein para a disputa do Mundial, confirmou nesta quarta-feira que permanecerá na Inter de Milão após a Copa do Mundo. "Tive um momento difícil na Itália, fiquei muitos jogos sem marcar gols. Mas, agora tudo mudou", contou o jogador em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport. Adriano explicou que o único problema dele na Inter era com o meia argentino Sebastián Verón, que deixou o clube italiano no começo desta semana para jogar no Estudiantes, adversário do São Paulo na Libertadores. "Só tinha problemas com ele. Não o considero um grande jogador. Tenho certeza que a Inter contratará alguém parecido ou até melhor que ele" Sobre o escândalo de arbitragem do futebol italiano, Adriano contou que ficaria surpreso se Juventus e Milan (clubes envolvidos) fossem rebaixados para a Série B. "São dois grandes clubes que não tinham necessidade de fazer essas coisas para vencer. Seria uma surpresa se eles caíssem", revelou. O Brasil estréia na Copa na próxima terça-feira, contra a Croácia.