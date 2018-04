Adriano é a novidade na convocação da seleção brasileira

O atacante Adriano, do Flamengo, é a grande novidade na lista do técnico Dunga para os confrontos da seleção brasileira contra Argentina (5 de setembro) e Chile (9 de setembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010.

O Imperador ganha uma nova oportunidade. No Flamengo, apesar de ainda não ter recuperado o bom futebol, Adriano não tem criado problemas e tem até se empenhado nos treinamentos.

"O Adriano já esteve com a seleção e sabe como funciona. É mais uma oportunidade para ele reencontrar seu bom futebol", afirmou o técnico Dunga.

Outro destaque na relação é o retorno do volante Lucas, do Liverpool, pretendido pelo Corinthians para a disputa da Copa Libertadores 2010.

Além de Flamengo, mais dois clubes brasileiros tiveram atletas convocados. O Grêmio terá de ceder o goleiro Victor, enquanto o São Paulo ficará sem o zagueiro Miranda.

Uma vitória contra os argentinos em Rosário pode garantir o passaporte da seleção brasileira para a Copa. Mas a tarefa não será fácil. O técnico Maradona prepara uma verdadeira "guerra" e diz que ganhar do Brasil é fundamental para a classificação da Argentina, que está em quarto na tabela.

Já a partida contra os chilenos terá clima favorável ao Brasil. O duelo será realizado no estádio do Pituaçu, em Salvador, que tem recebido os jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série B. Após o confronto contra o Chile, a seleção ainda enfrenta a Bolívia (fora) e a Venezuela (em casa), ambos em outubro.

OS 22 CONVOCADOS DO TÉCNICO DUNGA

GOLEIROS

Julio Cesar (Internazionale/ITA)

Victor (Grêmio/BRA)

LATERAIS

Maicon (Internazionale/ITA)

Daniel Alves (Barcelona/ESP)

André Santos (Fenerbahçe/TUR)

Filipe (Deportivo La Coruña/ESP)

ZAGUEIROS

Lúcio (Internazionale/ITA)

Juan (Roma/ITA)

Luisão (Benfica/POR)

Miranda (São Paulo/BRA)

MEIO DE CAMPO

Gilberto Silva (Panathinaikos/GRE)

Josué (Wolfsburg/ALE)

Felipe Melo (Juventus/ITA)

Lucas (Liverpool/ING)

Elano (Galatasaray/TUR)

Ramires (Benfica/POR)

Kaká (Real Madrid/ESP)

Julio Baptista (Roma/ITA)

ATACANTES

Robinho (Manchester City/ING)

Luís Fabiano (Sevilla/ESP)

Nilmar (Villareal/ESP)

Adriano (Flamengo/BRA)

Atualizado às 15h55 para acréscimo de informação