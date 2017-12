Após dois anos parado, Adriano é confirmado por time dos EUA

Adriano, o "Imperador", está de volta ao futebol. Demorou quase dois anos, mas o ex-atacante de Flamengo, Inter de Milão, entre outros, finalmente assinou para atuar em nível profissional novamente. Sua nova casa será nos Estados Unidos, na Flórida, onde vestirá as cores do Miami United.

Um dos maiores atacantes do futebol brasileiro dos últimos tempos, Adriano continua tentando voltar a jogar em alto nível. Ele está afastado dos gramados desde abril de 2014, quando encerrou sua participação na Libertadores daquele ano pelo Atlético-PR, e desde então diversos rumores deram conta de um possível retorno aos gramados, mas nenhum se confirmou.

Até porque Adriano já vinha encontrando bastante dificuldade para se manter no futebol profissional. Problemas extracampo, lesões e uma intensa briga com a balança o perseguiram pelos últimos anos, principalmente em suas passagens por Roma, Corinthians e Atlético-PR.

A última vez que Adriano mostrou o futebol que o fez ser considerado um dos melhores atacantes do mundo no início dos anos 2000 foi com a camisa do Flamengo, em 2009 e 2010. O clube rubro-negro, aliás, foi quem revelou o jogador, que foi ainda bastante jovem para a Itália, onde brilhou com a camisa da Fiorentina, do Parma e, principalmente, da Inter de Milão.

O sucesso de Adriano foi tamanho, que ele chegou a ser protagonista da seleção brasileira. O atacante foi o destaque das conquistas da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações de 2005 e era apontado como sucessor natural de Ronaldo para vestir a camisa 9 verde e amarela.

Nos últimos meses, diversos clubes de menor expressão no Brasil e alguns outros da Europa chegaram a ser especulados como possíveis destinos de Adriano. Mas sua nova casa será mesmo o Miami United. Existia, inclusive, a possibilidade de o atacante comprar uma porcentagem das ações e se tornar um dos donos do clube, o que não foi confirmado.

Fundado em 2012, o Miami United disputa a National Premier Soccer League (NPSL), uma das ligas inferiores do futebol norte-americano. O clube não conta com nomes de peso em seu elenco, mas chegou a ser treinado no ano passado pelo ex-meia brasileiro Sergio Manoel, campeão nacional de 1995 pelo Botafogo.