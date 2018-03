Adriano é chamado para amistosos da seleção brasileira Após a eliminação do São Paulo na Copa Libertadores, o atacante Adriano foi convocado pelo técnico Dunga, nesta sexta-feira, também para os amistosos do Brasil nos Estados Unidos. Adriano tinha ficado de fora dos jogos contra o Canadá (dia 31 de maio) e Venezuela (6 de junho) por causa da disputa do torneio continental, mas o São Paulo deu adeus à competição ao perder para o Fluminense na quarta-feira por 3 x 1. O atacante embarca para os EUA com a delegação na próxima quarta-feira, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em seu site. Adriano está relacionado também para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo contra o Paraguai, dia 15 de junho, em Assunção, e contra a Argentina, dia 18 de junho, em Belo Horizonte.