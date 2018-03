Adriano é convocado para os amistosos da seleção

O atacante Adriano, do São Paulo, foi convocado nesta sexta-feira para os amistosos da seleção brasileira contra o Canadá, no dia 31 de maio, e contra a Venezuela, no dia 6 de junho - os dois jogos nos Estados Unidos. Veja também: Kaká passa por cirurgia no joelho e desfalcará seleção Diretor de Futebol do São Paulo garante que Muricy fica Inicialmente, o Imperador estava convocado apenas para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Paraguai, em Assunção, no dia 15 de junho, e contra a Argentina, no Mineirão, no dia 28. Adriano também foi chamado para os amistosos já que Dunga não contará com Kaká, que passou por uma artroscopia no joelho esquerdo nesta sexta e ficará 15 dias em recuperação. Com contrato até 10 de julho com o São Paulo, Adriano desfalcará o clube do Morumbi no Brasileirão - o Imperador foi liberado pela diretoria para resolver assuntos particulares e já não joga neste domingo, contra o Coritiba. Ainda nesta sexta, o técnico Dunga convocou o zagueiro Henrique, do Palmeiras, para os amistosos. Thiago Silva, do Fluminense, foi chamado para os jogos nas Eliminatórias - os dois substituem Alex, do Chelsea, cortado por lesão.