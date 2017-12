Adriano é cortado da seleção Sub-23 Com uma entorse no joelho esquerdo, o zagueiro Adriano foi cortado nesta sexta-feira da seleção brasileira Sub-23. O jogador sofreu a contusão no treino de quinta, na Granja Comary, em Teresópolis, e deve ser substituído por Rodolfo, do Fluminense. A ressonância magnética realizada ainda na quinta-feira detectou uma lesão no ligamento medial colateral e no menisco medial do joelho esquerdo de Adriano. Segundo o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, o período de recuperação é de 4 a 5 semanas, o que inviabiliza a participação do zagueiro no Pré-Olímpico do Chile, que acontece de 7 a 25 de janeiro. Além do substituto de Adriano, o técnico Ricardo Gomes deve anunciar ainda nesta sexta-feira os outros três jogadores que irão completar a lista de 20 inscritos para o Pré-Olímpico.