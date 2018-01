Adriano e Dill buscam maior afirmação O meia Adriano e o atacante Dill ganham espaço e querem provar ao técnico Oswaldo de Oliveira que podem ser titulares do São Paulo no Campeonato Paulista. Os jogadores atuarão na equipe principal no treino coletivo desta sexta-feira, às 9 horas, no Centro de Treinamentos da Barra Funda. É o último ensaio antes do jogo-treino de sábado, contra o Atlético Sorocaba, na preparação para a estréia no Estadual, dia 26, contra o Paulista, em Jundiaí. Adriano, que renovou contrato por um ano, substitui Kaká, na seleção brasileira sub-23, e Dill atua na vaga de Reinaldo, recuperando-se de contusão no tornozelo esquerdo. ?Estou de ânimo renovado. Quero jogar e mostrar que tenho condições de ser titular, o que não pude fazer no ano passado, quando fiquei muito tempo na reserva?, afirmou Adriano, que se conformou com a redução salarial para permanecer no clube. O atacante Dill, que marcou um gol em 20 jogos no ano passado, passou a ser opção depois que Reinaldo de contundiu e Leandro foi para o Palmeiras. O lateral-esquerdo Gustavo Nery levou uma pancada no tornozelo esquerdo no treino desta quinta-feira e é dúvida para o coletivo desta sexta. O lateral Fabiano ainda não está treinando com bola, pois trabalha para readquirir o condicionamento físico. O técnico Oswaldo de Oliveira definiu a equipe para o treino com Rogério Ceni; Leonardo, Jean, Amelli e Gustavo Nery (Lino); Maldonado, Fábio Simplício, Ricardinho e Adriano; Luís Fabiano e Dill. A formação também será a base para a disputa do Campeonato Paulista.