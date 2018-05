Adriano e governo carioca festejam times do Rio

O Vasco levou a Série B e retornou à elite nacional. O Fluminense, apesar de ter levado o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, conseguiu escapar de forma heroica da queda para a segunda divisão. Já o Botafogo também se manteve na elite após vencer o Palmeiras na última rodada.

"É um título que dá muita moral para o futebol carioca", afirma o atacante Adriano. "Foi um fim de ano bom. Fiquei feliz pelo fato de o Fluminense ter conseguido se manter na elite. É bom para o futebol do Rio", reforçou.

No Maracanã, após a conquista do título, o governo carioca aproveitou para fazer propaganda e parabenizar "o sucesso dos clubes do Rio dentro do Brasileirão".

O título do Flamengo deve valorizar a disputa do Campeonato Carioca de 2009, torneio começará em janeiro. Na competição, o time comandado pelo técnico Andrade buscará o seu quarto título estadual consecutivo.