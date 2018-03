Adriano e Kléberson desfalcam Atlético-PR O Atlético Paranaense ainda não poderá contar com o meia Adriano no jogo deste sábado, contra o Goiás, às 16 horas, na Arena da Baixada. O jogador já retornou da França, para onde viajou a fim de tentar a prorrogação por mais um ano de seu empréstimo. A preferência contratual é do Olympique de Marselha, dona de 50% dos direitos federativos do atleta, que está exigindo um valor considerado alto pelo clube paranaense. Os outros 50% pertencem ao Atlético. O meia Kléberson também continua fora. A justificativa é de que está com amidalite. No entanto, o presidente do Atlético, Mário Celso Petraglia, está na Inglaterra, onde pode acertar a venda de seus direitos federativos. A prioridade de compra é do Manchester United, mas se comenta que outras agremiações da Inglaterra, Espanha e Alemanha também estão interessadas no jogador. O lateral-esquerdo Jean, que atuou em algumas partidas da seleção sub-23 está indo para o futebol holandês. Para a partida deste sábado, retornam o lateral-direito Alessandro e o zagueiro Capone. O técnico Vadão tem pedido que os jogadores mantenham seriedade, apesar de o Goiás estar na última colocação. ?Se analisarmos a partida pela tabela será um grave erro", disse. ?A consciência de que o Goiás é um adversário complicado de ser batido é necessária para se conquistar um resultado positivo."