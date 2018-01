Adriano é liberado pelo São Paulo O meia Adriano está bem perto de deixar o São Paulo, mais uma vez pela porta dos fundos. A situação do jogador, "eterna promessa" do futebol nacional que completou 28 anos em setembro, permanece indefinida no clube. Ele quer ficar, mas a diretoria não se esforça pela sua permanência. Nesta sexta-feira, recebeu passe livre para negociar sua transferência para outra equipe. "Temos de ser realistas, ele é um reserva muito caro", justificou o diretor de futebol são-paulino, Carlos Augusto de Barros e Silva. A primeira aparição de Adriano no cenário nacional dava a entender que estava surgindo um craque. Em agosto de 1991, um gol antológico da seleção brasileira Sub-17 rodou o mundo. Adriano, o então camisa 10 da equipe, driblou quatro adversários dos Emirados Árabes no campeonato mundial da categoria, disputado na Itália. O jogo terminou 4 a 0 e muitos jornalistas anotaram no caderninho o nome de Adriano, atleta das categorias de base do Guarani de Campinas. Doze anos depois, Adriano não interessa mais ao São Paulo. No fim de 2001, sem clube após deixar o futebol japonês, pediu para treinar ao lado dos são-paulinos no CT da Barra Funda, apenas para não perder a forma física. Foi ficando, ficando, até que o treinador Nelsinho Baptista, que precisava de um meia-armador, resolveu aproveitá-lo no elenco. Fez boas partidas, foi um dos destaques do primeiro semestre do ano passado e, de repente, como várias vezes já ocorreu na carreira do atleta, desapareceu. A chegada de Ricardinho, transferido do Corinthians, complicou ainda mais a situação de Adriano. De acordo com os dirigentes do São Paulo, existem clubes interessados em levar o atleta. Ele, no entanto, gostaria de permanecer e admite até a redução de seu salário (em torno de R$ 50 mil).