Adriano e Maicon marcam em amistoso da Inter de Milão Com dois gols do atacante Adriano e um do lateral Maicon, a Inter de Milão goleou o Bahrein por 6 a 1, em amistoso disputado neste sábado em comemoração ao 50.º aniversário da federação de futebol do país árabe, que ficou muito perto de disputar a Copa do Mundo de 2006 - caiu diante de Trinidad e Tobago na última fase da repescagem. A Inter atuou com time praticamente completo, e Adriano abriu caminho para o massacre, com uma cabeçada em cruzamento de Figo, e marcou o segundo ainda no primeiro tempo, aproveitando um passe longo do português e encobrindo o goleiro. Na segunda etapa, a Inter ampliou com Ibrahimovic, de pênalti, Maicon, em jogada individual, e mais dois gols do argentino Mariano González - Hussain descontou para o Bahrein. "Foi uma experiência positiva, fomos recebidos com muito carinho e foi um bom teste para nossa equipe", afirmou o técnico Roberto Mancini, admitindo, no entanto, que a viagem ao Oriente Médio cansou um pouco os jogadores. O técnico também não se furtou de elogiar Adriano, com quem vem trocando farpas desde o início do ano passado. "Espero que seja um sinal do que veremos no resto da temporada", afirmou Mancini. O brasileiro, que no último dia 23 havia quebrado um jejum de nove meses sem gol ao marcar na vitória da Inter sobre a Atalanta, pelo Italiano, foi alvo de uma cena insusitada: um torcedor barenita, vestido com as cores do Brasil, invadiu o campo para lhe abraçar. Milan campeão Enquanto a Inter fazia uma viagem de arrecadação de fundos ao Oriente Médio, o rival Milan conquistava mais um título, o Troféu Luigi Berlusconi, criado em homenagem ao pai de seu proprietário, o magnata das telecomunicações e ex-premiê Silvio Berlusconi. A equipe venceu a Juventus por 3 a 2, neste sábado, em Milão, e ganhou pela oitava vez o torneio, disputado desde 1991 e sempre contra a equipe de Turim - que já venceu outras oito vezes. Inzaghi abriu o placar para o Milan, mas Nedved empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Del Piero virou para os visitantes, mas Seedorf tornou a empatar em seguida. E, quando a disputa de pênaltis parecia certa, o jovem atacante francês Willy Aubameyang, que havia acabado de entrar, marcou de cabeça o gol da vitória. Dos brasileiros do Milan, apenas dois estiveram em campo: o lateral Cafu, que foi substituído por Simic no segundo tempo, e o atacante Ricardo Oliveira, que entrou no lugar de Inzaghi e pouco fez durante os pouco mais de dez minutos que esteve em campo.