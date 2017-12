Adriano é o mais novo papai da seleção brasileira O atacante Adriano, de 24 anos, da seleção brasileira e da Internazionale de Milão, tornou-se pai nesta sexta-feira. Nasceu no Rio de Janeiro seu primeiro filho, Adriano Leite Ribeiro Júnior, com Danielle. Segundo a assessoria de Imprensa da CBF, o jogador ficou sabendo do fato enquanto estava almoçando na concentração. Assim que a notícia se espalhou entre os atletas, Adriano foi bastante festejado e aplaudido. Todos fizeram questão de dar os parabéns, já que muitos são pais - casos de Ronaldo, Cafu, Juninho Pernambucano e Júlio César, entre outros. A clínica onde nasceu Adriano Júnior informa que a criança e a mãe estão bem e correu tudo bem no parto. Titular da seleção brasileira desde a Copa América em 2004, quando foi campeão e artilheiro, Adriano está disputando sua primeira Copa do Mundo. Ele defende a Inter desde 2004, quando retornou após empréstimo para o Parma, onde ficou por dois anos. Ele começou sua carreira no Flamengo.