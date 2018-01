Adriano e Robinho comemoram desempenho Adriano fez três gols neste domingo na vitória do Brasil por 5 a 0 sobre o Chile e continuou sendo o menino encabulado de sempre. Estava feliz, claro, mas ainda não tinha noção do que havia feito. Foram sobretudo graças a seus gols que a Seleção garantiu sua classificação para a Copa da Alemanha. A ficha parecia ainda não ter caído. Talvez porque para Adriano fazer três gols numa mesma partida não é algo tão raro assim. Há duas semanas, o atacante também marcou três vezes na estréia da Internazionale no Campeonato Italiano. "Estou muito feliz e espero continuar fazendo gols importantes. Eu e a Seleção tivemos um dia de muita alegria. Estou feliz." Adriano foi o mais requisitado após a partida pelos jornalistas brasileiros e chilenos. Ele fez a festa no Mané Garrincha. Sua comemoração do quinto gol do Brasil, quando carregou nos ombros Robinho, que lhe deu o passe, mostrou a união do grupo. Adriano também lamentou as dores de Ronaldo. Disse que se ele estivesse em campo e o time continuasse no ataque, o Brasil poderia ter ganho de muito mais. Ronaldo saiu no intervalo. De todos os jogadores da equipe foi de quem menos se comentou após o jogo. Sua apresentação foi abafada pelas atuações de Robinho e Adriano. O atacante da Inter de Milão tem agora cinco gols nas Eliminatórias e disse estar disposto a brigar pela artilharia da competição, o que quer dizer que ele se coloca à disposição de Parreira para as partidas contra Bolívia e Venezuela. Adriano dividiu neste domingo com Robinho todas as atenções da classificação. O novo jogador do Real Madrid foi o mais aplaudido em campo, principalmente nas poucas vezes que tentou pedalar sobre os chilenos. Foram duas ou três vezes. Robinho usou a 10 e não sentiu o peso da camisa. No Santos, lá atrás, ele se recusou a usar esse número entendendo que seria demais para ele vestir a mesma de Pelé. Neste domingo, a 10 do Rei estava sob seus cuidados. E foi bem tratada. Robinho parecia um veterano. Correu, marcou, roubou bolas, ordenou aos companheiros, deu passes para gols e fez o seu. "A jogada do meu gol foi excelente, em que todos no ataque participaram." O craque sentiu-se à vontade e feliz numa partida tão importante. Mostrou estar preparado para fazer bonito na Alemanha. "Graças a Deus deu tudo certo e conseguimos a nossa classificação". O jogador deu sua camisa para o goleiro Tapia, que a pediu antes do intervalo. Robinho, que atuou com o chileno na Vila, disse ter prometido fazer dois gols no ex-companheiro durante a Copa. "Um eu já fiz". E não deverá fazer o outro, pois o Chile reduziu bastante suas chances de chegar ao Mundial. O meia Kaká também comentou o quanto as Eliminatórias foram importantes em sua carreira. "Eu vivi uma transição na Seleção nesse período. Era uma promessa no começo e fui ganhando meu espaço. Hoje, posso dizer que sou um jogador pronto para disputar bem uma Copa."