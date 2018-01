Adriano e São Paulo definem nesta 2ª A semana deve ser de alguma definição para o elenco do São Paulo, que se prepara para o Campeonato Paulista. O diretor de Futebol do clube, Carlos Augusto Barros e Silva, afirmou que deve ter uma reunião nesta segunda-feira com o meia Adriano, que negocia a renovação de seu contrato. ?Acredito que desta reunião sairá uma definição.? Adriano, um dos poucos jogadores contratados durante a passagem de Nelsinho Baptista pelo clube que permaneceu com a chegada de Oswaldo de Oliveira, poderia ser uma opção para a ausência de Kaká, cotado para participar de várias competições internacionais pela seleção brasileira este ano. Entre os torneios estaria o Pré-Olímpico e as eliminatórias da Copa de 2006, que começam no segundo semestre. O dirigente confirmou também a desistência na negociação com o lateral Fabiano, do Atlético-PR. ?Já estava tudo certo com o jogador, que realmente queria jogar aqui, mas o presidente do Atlético colocou uma série de empecilhos, então acho melhor deixar quieto.? Segundo Barros e Silva, o clube deve ficar em compasso de espera por uma boa oportunidade de contratar algum jogador para a equipe de Oswaldo de Oliveira. O diretor informou que a realização de uma pré-temporada do time em Araxá (MG) foi descartada. ?Recebemos um convite para ficar em Araxá, mas não deu certo. O São Paulo fará sua preparação para o Paulista aqui em São Paulo?, disse o dirigente do clube do Morumbi.