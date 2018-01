Adriano é suspenso na Itália por cavar pênalti para Inter O brasileiro Adriano pode ficar de fora da comemoração do título italiano da Inter de Milão. Nesta quinta-feira, o Comitê de Disciplina da Federação Italiana de Futebol decidiu aplicar uma suspensão de dois jogos ao centroavante pela simulação de um pênalti na derrota para a Roma, por 3 a 1, na última quarta, em Milão - na ocasião, o zagueiro Materazzi converteu a cobrança. Com 81 pontos e 13 de vantagem para a Roma, a Inter só precisa de duas vitórias para ser campeã italiana sem depender de outros resultados. Adriano ficará de fora das partidas contra o Siena - neste domingo, fora de casa - e contra o Empoli, no outro final de semana, em Milão. O lance da simulação do pênalti aconteceu aos sete minutos do segundo tempo. O jogo estava 1 a 0 para a Roma quando Adriano tentou driblar o goleiro brasileiro Doni e caiu na grande área. Imagens da televisão mostraram que Doni não tocou no atacante da Inter. Além de Adriano, o técnico Roberto Mancini não poderá contar com outro atacante para as próximas partidas. O argentino Hernán Crespo está com uma contusão muscular.