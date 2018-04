Adriano e Werley desfalcam Grêmio por até 6 semanas

O médico gremista Saul Berdichevski revelou uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito de Adriano. Já Werley está com uma distensão no músculo posterior da coxa direita. Ambos foram titulares diante do Huachipato, quinta-feira, na última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Mas nem só de más notícias foi feito o dia no Grêmio. Também neste sábado, o meia Elano reapareceu no gramado e voltou a correr em volta do campo, indicando evolução em sua recuperação da lesão no joelho. Ele esteve acompanhado do zagueiro Saimon e do meia Marco Antônio, que também se recuperam de problemas físicos.

Neste sábado, os atletas do Grêmio se reapresentaram, após o empate com o Huachipato. Os jogadores que atuaram na partida fizeram apenas trabalhos regenerativos no vestiário, enquanto aqueles que não entraram em campo participaram de um treino físico e técnico no gramado do Estádio Olímpico. A equipe volta a campo na segunda-feira, diante do São Luiz, pelo segundo turno do Campeonato Gaúcho.