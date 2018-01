Adriano entusiasma imprensa italiana O atacante Adriano, ex-Flamengo, caiu definitivamente nas graças da torcida da Inter de Milão e da imprensa italiana. Um dia depois da partida contra a equipe do Wisla, da Polônia, pela Copa da UEFA, os jornais italianos desta sexta-feira não economizam elogios ao brasileiro. ?Adriano semeia para Kallon colher?, diz a manchete da página de esportes do jornal Gazzetta dello Sport, numa referência às assistências feitas pelo brasileiro a seu companheiro de equipe Kallon. O Corriere dello Sport, por sua vez, qualifica de "proezas" as jogadas de Adriano e lembra duas delas na partida, quando o brasileiro colocou a bola entre as pernas dos zagueiros poloneses. "A forma com que ele vai para cima da defesa e seus chutes fortes, provocam terríveis danos à defesa adversária e isso Cuper (técnico da Inter) deverá levar em conta no clássico de domingo (contra o Milan)?, escreve o diário. O La Repubblica avisa: "Foi o brasileiro quem nos presenteou com jogadas de entusiasmar, saindo de maneira surpreendente da aparente ingenuidade que as vezes dá a impressão de refugiar-se?.