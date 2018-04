Adriano espera decisão da Inter para deixar o clube

Insatisfeito na Inter de Milão, o atacante Adriano deixa claro, a cada dia que passa, que não pretende continuar no clube milanês, ainda mais após o interesse do rival Milan. Apesar de sua vontade em deixar o clube, Adriano mostrou, em entrevista ao Globo Esporte, desta sexta-feira, que prefere aguardar a decisão da diretoria da Inter. "Eu tive a oportunidade de jogar no início da temporada, mas depois ele [Roberto Mancini] me tirou sem explicação alguma. O que me resta é esperar a decisão do clube para ver o que vai acontecer, pois eu quero jogar." Sem oportunidades, Adriano espera por uma proposta concreta para deixar o clube milanês em janeiro, durante a janela de transferências do mercado europeu. Alguns clubes da Inglaterra, como o Tottenham Hotspur, estaria interessado no atleta.