Adriano está fora do Mundial de Clubes

SÃO PAULO - Péssima notícia para a equipe santista. Os exames feitos pelo volante Adriano constataram uma lesão séria no tornozelo esquerdo do jogador do Santos, que será submetido a uma cirurgia e está fora da disputa do Mundial de Clubes.

"A lesão do tornozelo prejudicou a sindesmose, membrana que une a tíbia e a fíbula, ossos da perna, e proporciona estabilidade ao tornozelo, além de uma lesão do ligamento deltoide na região medial do tornozelo", explicou o médico do Santos, Rodrigo Zogaib.

Adriano se lesionou sozinho no jogo contra o Atlético-GO no último dia 17, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. O volante teve de adiar a realização do exame por algumas vezes, dando um indício de que a lesão poderia ser mais séria que o previsto. Desde então, ele só conseguia se locomover com a ajuda de muletas.

O volante foi peça-chave na conquista do tricampeonato da Copa Libertadores. Adriano é visto como figura determinante na marcação santista, uma espécie de xerife no meio-campo do time da Vila Belmiro. Com o desfalque, Elano, que tem características mais ofensivas, pode retomar posição entre os titulares. Ibson também tem chances de ganhar a vaga.