Adriano fará pedido formal à Inter para ficar no Brasil

O brasileiro Adriano vai pedir à Inter de Milão que o deixe ficar no Brasil, pelo menos nos próximos seis meses, para integrar o elenco do São Paulo, segundo disseram nesta terça-feira algumas fontes do clube italiano. O atleta quer disputar a Copa Libertadores 2008. O pedido formal será feito por Gilmar Rinaldi, representante de Adriano. O jogador voltaria à Itália na primeira semana de janeiro de 2008, mas somente para negociar sua estadia no Brasil. Adriano espera que a Inter permita que ele atue pelo clube paulista mediante empréstimo de seis meses, mas com a condição - colocada pelo São Paulo - de que os italianos continuem pagando seu salário. O jogador chegou ao São Paulo no último mês para fazer tratamento físico e psicológico. Ele busca reencontrar o bom futebol, que perdeu devido aos problemas fora de campo.