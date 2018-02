Adriano fica 1 semana longe da Inter O atacante Adriano sofreu apenas uma luxação no ombro direito em conseqüência de uma queda domingo, durante a partida em que a Internazionale venceu a Udinese por 1 a 0, em Údine, pelo Campeonato Italiano. Inicialmente, pensou-se que o brasileiro havia fraturado o ombro, até porque ele deixou o campo reclamando de muita dor. Mas exames feitos nesta segunda-feira mostraram que o quadro não era tão grave. ?Estava preocupado, porque a queda foi muito feia, mas por sorte o medo já passou e não tenho nada grave. Agora, quero me recuperar o mais rápido possível??, disse Adriano. Os médicos do clube divulgaram comunicado informando que o jogador sofreu ?uma subluxação na articulação do ombro direito por causa de um traumatismo direto". Adriano começou nesta segunda-feira mesmo a fazer fisioterapia, como parte de sua recuperação. No entanto, a contusão vai afastar o artilheiro das duas próximas partidas da Internazionale pelo Campeonato Italiano. Ele não joga na quarta-feira contra a Roma e nem no domingo, com a Sampdoria. Mas é bastante provável que, fazendo tratamento intensivo, tenha condições de voltar ao time na quarta-feira da próxima semana, na partida contra o Porto, em Milão, pela Liga dos Campeões.