Adriano fica feliz por disputar a Libertadores pelo São Paulo

A confirmação de seu empréstimo ao São Paulo por seis meses deixou o atacante Adriano contente, já que espera recuperar o futebol que praticava na época em que era titular da seleção brasileira. Veja também: Adriano vai dar certo no São Paulo? Empresário fecha com Inter e Adriano é do São Paulo "Estou muito feliz com esse acerto. Desde o primeiro dia que cheguei no clube todos me receberam muito bem", disse Adriano, em entrevista divulgada no site oficial do São Paulo. Feliz por ficar no São Paulo para a disputa da Libertadores, Adriano sonha com títulos pelo clube e, conseqüentemente, sua volta à seleção brasileira. "Seria uma honra conquistar títulos pelo clube. Vou trabalhar muito forte para isso e para retornar a Seleção Brasileira." O acerto do empréstimo de Adriano foi finalizado nesta quarta-feira pelo seu empresário, Gilmar Rinaldi, que conversou com o vice-presidente da Inter, Rinaldo Ghelfi, e o diretor-técnico Marco Branca, que acertaram o empréstimo, mas não de graça, como proposto pelo São Paulo, que desembolsará uma quantia considerada, pelos dirigentes são-paulinos, justa.