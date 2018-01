Adriano fica surpreso com convocação Adriano estava no meio do treino do Parma, no fim da tarde desta terça-feira, quando foi chamado por Arrigo Sacchi. O ex-treinador da Squadra Azzurra, agora diretor de futebol do clube italiano, à beira do gramado lhe passou o recado de que acabava de ser convocado para a seleção brasileiro. Ao mesmo tempo, informava o atacante que, por conta da viagem à China, não participaria do jogo contra a Juventus, na semana que vem. "Perder partida do campeonato não é bom, mas ser convocado para servir o Brasil é ótimo", festejou o centroavante, de 20 anos e revelado pelo Flamengo. Adriano há algum tempo sonhava com nova chance, e mesmo assim foi pego de surpresa. "Não esperava que viesse agora", admitiu. "Claro que fico feliz e tentarei não desperdiçar a ocasião." Por ser um dos mais jovens da lista - completa 21 anos no dia 17 de fevereiro -, o artilheiro do Parma (8 gols até agora) não tem grandes pretensões. "Estar no grupo já é uma honra", festejou. "É muito bom trabalhar com gente experiente, como Zagallo e Parreira", observou. Como a concorrência com Ronaldo, Rivaldo, Amoroso, Denílson é grande, ficará satisfeito se puder jogar alguns minutos. "Mesmo se entrar no finzinho do segundo tempo, já estará muito bom." A primeira lista de Parreira fez a alegria de Adriano e de outros jogadores que andaram meio ?esquecidos? na era Felipão e estavam à espera de oportunidade de reaparecer. Casos de Juan e Amoroso, ?estrangeiros? que atuam na Alemanha e que reclamavam lugar no grupo pentacampeão. Ambos já haviam sido lembrados por Zagallo para o amistoso com a Coréia, em Seul, no fim do ano passado, e foram reconfirmados. Sinal claro de que o coordenador-técnico tem influência na escolha. Juan foi chamado em novembro de 2002, mas não pôde comparecer à festa dos coreanos pois se recuperava de contusão na coxa. Agora, em forma e animado, está pronto para viajar assim que a CBF mandar as passagens. "Convocação sempre é importante", ponderou o zagueiro. "Não importa se serei titular ou não. Quero entrar de novo nesse grupo", revelou o ex-flamenguista que vive seu primeiro inverno alemão e que evita projetar a recordação de agora como indício de que irá à Copa de 2006. "É uma realidade ainda muito distante", reconheceu. "Quero viver e me firmar a cada etapa da preparação." O Mundial é o objetivo de Amoroso. O astro do Borussia Dortmund ficou empolgado ao ver seu nome no grupo de escolhidos por Parreira, com quem jamais trabalhou, e promete a si mesmo desfrutar do segundo ?presente? de 2003 - o primeiro foi o nascimento do filho. "Tenho 28 anos, vivo o auge da carreira e espero chegar bem até 2006", reconheceu o artilheiro de 2001-2002 na Alemanha (18 gols). Com ressalva. "Preciso justificar novos chamados." Amoroso acha que a convocação é prêmio pelo desempenho no jogo na Coréia e pela regularidade no Borussia, com 5 gols até agora, mesmo tendo perdido parte da temporada para recuperar-se de contusão. "Estive bem naquela partida em Seul, embora estivesse voltando à forma física ideal", recordou. A alegria é tanta que está deixando para a trás a mágoa por não ter ido ao Mundial de 2002. "Estou de olho futuro", avisou.