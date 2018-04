Adriano Galliani diz que não acredita na contratação de Drogba pelo Milan

MILÃO - Vice-presidente do Milan e homem forte do futebol do clube, Adriano Galliani afirmou nesta sexta-feira, que o time italiano não pretende contratar o marfinense Didier Drogba, destaque do Chelsea na conquista da Copa dos Campeões e atualmente no Shanghai Shenhua, da China.

"Não creio que vamos fazer nenhuma grande contratação", disse Galliani, em conversa com jornalistas. "Realmente não creio que Drogba venha à Itália", completou ele. A imprensa italiana especula que o Milan tenha vendido Alexandre Pato ao Corinthians, por 15 milhões de euros, para fazer caixa e conseguir comprar o antigo jogador do Chelsea.

De acordo com Galliani, Drogba não entra no planejamento do clube para o futuro. "Queremos um Milan mais jovem e mais italiano", explicou ele, comemorando a formação da equipe no fim da partida contra a Juventus, quarta, que terminou com a eliminação milanista na Copa da Itália. "Gostei muito do final do jogo, quando jogamos com todos os nossos jovens atacantes em campo", disse. Na ocasião, o Milan teve o espanhol Bojan (22 anos), o francês Niang (18) e o italiano El Shaarawy (20).