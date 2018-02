Adriano ganha prêmio pejorativo pelo 2.º ano consecutivo

O atacante brasileiro Adriano, da Inter de Milão, foi escolhido pelo segundo ano consecutivo o "Bidone d'Oro", prêmio atribuído na Itália pelos ouvintes de uma rádio local ao jogador do Calcio que "mais tem decepcionado". Adriano, que se encontra no Brasil em um período de recuperação física, e já conquistou o "Bidone d'Oro" em 2006, foi também o mais votado na edição 2007 entre os mais de 13 mil ouvintes de um programa de humor da rede RAI. A votação é realizada via internet, por mensagens de telefone celular ou telefone fixo, entre uma lista de 50 jogadores designados pelo programa. Na segunda posição ficou o também brasileiro Dida, goleiro do Milan, e o terceiro foi o atacante Ronaldo, também do Milan.