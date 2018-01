Adriano garante nova vitória do Parma O atacante brasileiro Adriano garantiu mais uma vitória do Parma no Campeonato Italiano, ao marcar o único gol do jogo deste domingo, em casa, diante da Sampdoria. O ex-jogador do Flamengo fez o seu sexto gol na temporada aos 19 minutos de jogo. Outro destaque da rodada foi a vitória da Juventus, em Turim, por 2 a 1, sobre o Bolonha. O gol decisivo foi marcado pelo francês Trezeguet, de pênalti, aos 40 minutos do segundo tempo. Outros resultados: Ancona 0 x 3 Udinese, Empoli 0 x 3 Modena, Lazio 1 x 0 Chievo, Lecce 1 x 4 Brescia, Siena 0 x 0 Roma. Perugia x Reggina e o clássico Internazionale x Milan completam a quinta rodada neste domingo.