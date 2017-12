Adriano garante que não tem mais problemas com Edmílson O atacante Adriano não quer mais saber de problemas durante a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, antes do treinamento da equipe no estádio Thermoplan, em Weggis, o jogador fez questão de ressaltar que está tudo em paz na relação dele com o volante Edmílson. Na última segunda, os dois se estranharam no treino e um deu uma entrada dura no outro. "Não houve nada demais entre a gente. Perdemos a cabeça por alguns instantes, mas foi coisa de treino. A gente se dá bem e ninguém está aqui para machucar o outro. Todos querem se esforçar para entrar bem na Copa", disse Adriano, que teve uma conversa com o treinador Carlos Alberto Parreira sobre o assunto. "Ele pediu para a gente dar uma dosada nos treinamentos. Depois disso, nem tocamos mais no assunto". Edmílson já havia falado sobre os incidentes no intervalo do amistoso do Brasil contra o Lucerna, nesta terça. E também garantiu que tudo já foi superado. "Não houve nada demais. A gente já se entendeu", afirmou o volante.