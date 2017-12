Adriano garante vantagem da Inter A Inter de Milão ficou muito perto de garantir presença na chave principal da Copa dos Campeões. Nesta quarta-feira, pela rodada de ida da última fase preliminar, ganhou fora de casa do Shakhtar Donetsk por 2 a 0, com gols de Adriano e do nigeriano Martins. No jogo de volta, dia 23, o time poderá perder por um gol de diferença. "Tivemos problemas no primeiro tempo, mas melhoramos bastante no segundo e resolvemos a partida", disse o técnico Roberto Mancini, que elogiou seus dois atacantes. "Martins e Adriano são dois jovens de muito talento. E neste jogo se entenderam muito bem." Na melhor chance que o time ucraniano teve no primeiro tempo, o goleiro Júlio César - que ganhou a posição de Toldo - fez grande defesa em cobrança de falta de Tymoschuk. A Inter começou a definir a partida aos 23 minutos do segundo tempo, quando Martins tocou para Adriano, recebeu um passe de calcanhar e marcou na saída do goleiro. Dez minutos mais tarde, Zé Maria - que havia entrado aos 20 do segundo tempo no lugar de Stankovic - cruzou para Adriano marcar de cabeça. Na equipe ucraniana, Matuzalém, Elano e Brandão começaram jogando. Jadson entrou em lugar de Elano no segundo tempo e Fernandinho também foi aproveitado. O Liverpool também ficou perto da vaga. Fora de casa, ganhou do CSKA Sofia (BUL) por 3 a 1, com dois gols do espanhol Morientes e um do francês Cissé. Quem ficou em situação difícil foi o Sporting. Em Lisboa, o time foi derrotado por 1 a 0 pela Udinese e agora terá de vencer o jogo de volta por dois gols de diferença ou por um gol desde que marque pelo menos dois (2 a 1, 3 a 2....). O gol foi marcado por Iaquinta, de pênalti, no primeiro tempo. Anderson Polga, Deivid e Liedson (que perdeu várias chances de marcar) foram titulares no time português. Rogério entrou aos 13 minutos do segundo tempo. Na Udinese, o atacante Barreto - que na temporada passada jogou pelo Treviso, na Série B italiana - foi titular. Ele saiu no final do primeiro tempo. Outros resultados: Malmoe (SUE) 0 x 1 Thun (SUI); Brondby (DIN) 2 x 2 Ajax (HOL); Steaua Bucarest (ROM) 1 x 1 Rosenborg (NOR); Bratislava (ESL) 0 x 0 Partizan (SER); Anderlecht (BEL) 2 x 1 Slavia Praga (RCH); Basel (SUI) 2 x 1 Werder Bremen (ALE); Rapid Viena (AUT) 1 x 1 Lokomotiv Moscou (RUS).