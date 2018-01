Adriano, gols e ascensão na Itália Adriano está em um momento especial na sua carreira de futebol profissional. Artilheiro do Parma e do Campeonato Italiano, com cinco gols, é nome certo para a lista de Ricardo Gomes para o Pré-Olímpico, no Chile, em janeiro. Mais do que isso, conquistou um lugar no duro futebol europeu. Hoje, é um dos atacantes mais importantes da Itália. Aos poucos, vai ganhando a simpatia da sempre exigente torcida do país. ?Atravesso um momento importante, mas é apenas o começo. Estamos no início do campeonato ?, afirma o jogador de 21 anos. Leia mais no Jornal da Tarde