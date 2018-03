Adriano Imperador é hospitalizado no Rio com ferimento na mão

O atacante Adriano Imperador foi hospitalizado após sofrer um corte na sua mão, fruto de um acidente. De acordo com informações divulgadas nas suas redes sociais, ele recebeu pontos no local e logo depois deixou o hospital no Rio. Mas precisou voltar a ser internado por causa do inchaço no local.

"Eu tive um acidente, e nesse acidente tive um corte. Fiz ponto, mas esse ponto que fiz ele inflamou. Tanto que vocês podem ver a minha mão está inchada. Aí eu voltei para o hospital para ver o que está acontecendo. Aí o médico, que é especialista em mão, falou: 'Adriano, vamos abrir isso de novo para ver o que está acontecendo'. Foi só isso", explicou em vídeo divulgado no seu perfil no Instagram.

Na publicação de Adriano, é possível observar que ele está mão esquerda enfaixada, sendo que o local apresenta muito inchaço. Mas ele tentou tranquilizar os fãs, garantindo não se tratar de nada grave. Assim, está apenas em observação. "Não foi nada de demais. Está tudo certo, tudo bem", acrescentou, sem dar detalhes do acidente.

Aos 36 anos, Adriano não entra em campo desde 2016, quando teve uma passagem muito rápida pelo modesto Miami United, dos Estados Unidos. No início de 2018, ele divulgou vídeos nas redes sociais fazendo trabalhos físicos e afirmando que estava com a intenção de retornar aos gramados - o Flamengo, seu clube do coração, chegou a oferecer sua estrutura para ajudá-lo nos treinamentos, mas não chegou a cogitar a possibilidade de contratá-lo.

Uma publicação compartilhada por Adriano imperador (@adrianoimperador) em 29 de Mar, 2018 às 4:35 PDT

Recentemente, Adriano também viajou à Itália, onde recebeu uma homenagem da Inter de Milão, onde viveu alguns dos melhores momentos da sua carreira. Hoje, o seu retorno ao futebol é visto como uma possibilidade remota.