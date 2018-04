Adriano leva os ensinamentos do pai O jovem Adriano, de 22 anos, passou em pouco tempo de coadjuvante a nome importante na Seleção Brasileira. Seu mérito foi ter realizado uma excelente Copa América, em julho, quando se tornou conhecido no mundo inteiro pela façanha de empatar, já nos descontos e com um belo gol, um jogo praticamente perdido para a Argentina. Era a decisão do torneio continental. De um lado, a equipe ?B? do Brasil e do outro, o forte e poderoso time "A" do nosso maior rival sul-americano. A alegria incontida de Adriano, o artilheiro da Copa América e destaque no noticiário esportivo de toda a Europa, daria lugar em menos de dez dias a um choque emocional que o marcará para sempre. Seu pai, Almir, o seu grande incentivador desde que começou a treinar no Flamengo nos anos 90, fora encontrado morto num apartamento da Barra da Tijuca. Sofrera infarto fulminante. O jogador acabou dispensado da partida do Brasil com o Haiti, dia 18 de agosto, e só retornou à Seleção esta semana, convocado para o confronto de domingo com a Bolívia e o de quarta-feira, contra a Alemanha, em Berlim. Nesta entrevista à Agência Estado, concedida na Granja Comary, em Teresópolis, ele conta como era a relação com o pai e parte do drama vivido por sua mãe (dona Rosilda) e seu irmão (Thiago). "Meu pai dizia que na favela havia dois caminhos: o da violência, das drogas, do dinheiro fácil, ou então o do futebol, da bola de gude, do prazer de soltar pipa. Eu soube fazer a escolha certa." Agência Estado - Sua vida mudou na seleção após a Copa América? Adriano - Hoje, eu tenho uma condição diferente no grupo. Sou visto de outra forma. A campanha na Copa América e o título sobre a Argentina mudaram essa relação. Agora preciso fazer de tudo para não perder isso. Sei que tenho de manter meu jeito humilde e trabalhar cada vez mais. AE - Como foi sua recepção na Itália depois do título da Copa América? O carinho aumentou muito, o assédio, também. No centro de treinamento da Inter de Milão, o Apinetina, havia cartazes com meu nome. Eu fui muito aplaudido nos primeiros treinos. A repercussão na Itália e na Europa foi muito grande. No meu clube, todo mundo tinha visto o jogo do Brasil com a Argentina. AE - Pode-se afirmar que em menos de dez dias (entre final de julho e início de agosto) você viveu o dia mais feliz e o mais triste de sua vida? Com certeza. Na comemoração da conquista da Copa América, eu telefonei para meu pai (Almir) e choramos ao telefone de alegria. Quando voltei do Peru para o Rio, ele fez um churrasco em minha homenagem. Dias depois, houve o baque, a notícia da morte dele. Eu fiquei arrasado, senti uma dor profunda. AE - Como você soube da morte de seu pai? Meu procurador (Gilmar Rinaldi) entrou em contato comigo, muito tenso, dizendo que eu precisava telefonar com urgência para minha mãe (dona Rosilda). Aquilo já me deu um aperto no coração. Pensei logo no meu pai, por causa dos problemas de saúde dele (tinha uma bala alojada na cabeça havia anos e às vezes se sentia mal). Percebi a voz aflita de minha mãe, que tentou me esconder o que havia acontecido. Ela disse que ele estava de cama. Mas começou a chorar e eu pedi que falasse a verdade. Então, minha mãe me contou que o havia encontrado sem respiração no apartamento dele. AE - Como você tem superado a perda? Comecei a reagir logo no primeiro momento. Eu não pude chegar a tempo de acompanhar o sepultamento. Mas, por telefone, eu disse à minha mãe que não precisavam me esperar. Quis assim diminuir o sofrimento de todos os parentes que vivem no Rio. Quando cheguei em casa, dei a volta por cima, dei força à minha mãe, à minha avó (Vanda, mãe de Rosilda) e a meu irmãozinho (Thiago, de 5 anos). Eu procurei descontraí-los, brinquei com eles. Fiz exatamente o que meu pai fazia. Ele era brincalhão, sempre procurava minimizar os problemas. Sozinho, no quarto, eu chorava. Não queria que ninguém visse. O Thiago ainda pergunta muito sobre ele, para onde foi o papai. AE - Tem sido então mais difícil para o seu irmão lidar com o problema? Sim, ele também era muito apegado ao pai. De certa forma, pela diferença de idade, eu estou percebendo que vou assumir um pouco esse papel de pai para o Thiago. Agora mesmo, quando vim treinar em Teresópolis, convocado para os jogos com a Bolívia e Alemanha (dia 8), passei um dia inteiro com ele. Fomos a um shopping, ele me pediu brinquedos. Comprei um monte deles. Antes, ao me ver chegar em casa, ele correu e me deu um abraço apertado, comovente até. Ele tem tudo e vai continuar tendo. Eu não tive nada e agora sou feliz porque posso oferecer o que há de melhor ao meu irmão. AE - O que representava seu pai para você? Ele sempre ficou do meu lado, uma pessoa alegre, jamais se deixava abater pelas condições difíceis que tínhamos. Sustentava a família (sempre foi office boy) e tinha orgulho de nós. Quando comecei a treinar no Flamengo, sete, oito anos atrás, eu ajudava nas despesas com uma barraquinha de doces na Favela Vila Cruzeiro (zona norte do Rio). Tudo era com dificuldade, mas meu pai nunca perdia o bom humor. Pouco depois, ganhando dinheiro com o futebol, passei a viver em função deles. Sei que sofreram muito para nos criar. E, graças a Deus, consegui tirar todos da favela. Eu tenho certeza de que ele cumpriu o papel dele aqui e está bem. Isso me conforta bastante. Meu pai dizia que na favela havia dois caminhos: o da violência, das drogas, do dinheiro fácil, ou então o do futebol, da bola de gude, do prazer de soltar pipa. Eu soube fazer a escolha certa.