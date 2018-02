Adriano machucado por até 30 dias A rodada deste domingo na Itália causou um problema para Carlos Alberto Parreira. O atacante Adriano sofreu uma lesão no joelho direito durante o jogo em que a Inter venceu a Fiorentina em Milão por 3 a 2 e não poderá ser aproveitado nas partidas contra Peru (dia 27, em Goiânia) e Uruguai (dia 30, em Montevidéu) pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. A previsão inicial do departamento médico do clube italiano é de que o artilheiro precisará de 15 a 30 dias para se recuperar, mas um diagnóstico mais preciso após os exames que ele fará durante a semana. Como já conta com Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ricardo Oliveira e Robinho para o ataque, não é certo que o técnico da Seleção vá chamar um substituto para Adriano. Mas, se quiser chamar, terá de ser alguém que atua no futebol brasileiro - por exigência da Fifa, os jogadores que defendem clubes estrangeiros têm de ser convocados com 14 dias de antecedência antes de partidas oficiais. A contusão de Adriano ocorreu aos 43 minutos, num choque com Maresca. "Espero que não seja uma lesão muito grave", disse o técnico Roberto Mancini. A preocupação na Inter é saber se o atacante poderá participar do primeiro clássico com o Milan pelas quartas-de-final da Copa dos Campeões, marcado para o dia 6 de abril. Mas é muito difícil que ele possa jogar, porque faltam apenas duas semanas para a partida. Por causa da rodada das Eliminatórias Européias para a Copa de 2006, não haverá rodada do Campeonato Italiano no próximo fim de semana.