Adriano marca 2 na vitória da Inter Com dois gols do atacante brasileiro Adriano, a Inter de Milão derrotou o Perugia por 3 a 2, neste domingo, na partida que completou a 29ª rodada do Campeonato Italiano. Di Francesco e Dario Hubner marcaram para o Perugia e Obafemi Martins deu números finais ao jogo. Com o resultado, o time milanês somou 49 pontos e assumiu a quinta colocação, um ponto atrás do Parma. O Milan lidera a competição com 72 pontos seguido da Roma, com 63.