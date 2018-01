Adriano marca 2 na vitória do Parma Com dois gols do brasileiro Adriano, o Parma venceu neste domingo a Reggina por 2 a 0 e assumiu a quinta colocação do Campeonato Italiano ao lado de Chievo e Bologna. O atacante já marcou sete gols na competição. No jogo de destaque da rodada, a Juventus foi surpreendida e perdeu a chance de se tornar líder do torneio ao ser derrotada pelo Brescia por 2 a 0. Nos demais jogos do dia, Modena e Como empataram por 1 a 1, Perugia e Piacenza ficaram no 0 a 0 enquanto a Udinese bateu o Empoli por 2 a 1. Torino x Atalanta foi adiado em razão da morte do médico atalantino, Walter Polini, na concentração da equipe. Chievo e Bologna completam a rodada ainda neste domingo.