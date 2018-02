Adriano marca 3 e classifica a Inter Com 3 gols do atacante brasileiro Adriano, a Internazionale derrotou o Porto por 3 a 1, nesta terça-feira, em Milão, e passou para as quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Foi a última equipe a se classificar, juntando-se a Juventus, Liverpool, PSV Eindhoven, Bayern de Munique, Chelsea, Milan e Lyon. Jogando em casa, nesta terça-feira, a Inter precisava da vitória, depois do empate por 1 a 1 em Portugal. E, graças ao talento de Adriano, que chegou aos 7 gols no torneio, o time italiano eliminou o Porto, dono do título da última Liga dos Campeões. Adriano abriu o placar logo aos seis minutos de jogo, mas precisou contar com a sorte - a bola desviou em Pedro Manuel e subiu, enganando o goleiro Vítor Baia. Depois, na segunda etapa, ele ampliou com um bonito toque de esquerda, aos 18. Jorge Costa descontou para o Porto aos 24, mas o atacante brasileiro marcou mais um, aos 42, após driblar o zagueiro e chutar colocado no canto. Os confrontos das quartas-de-final da Liga dos Campeões serão definidos em sorteio, a ser realizado na sexta-feira.