Adriano marca dois e Inter se classifica O oportunismo e a pontaria de Adriano foram decisivos para garantir à Internazionale vaga na chave principal da Copa dos Campeões. O atacante brasileiro fez dois gols, nos 4 a 1 sobre o Basel, hoje à noite, em Milão, e deixou sua equipe na elite européia. Stankovic e Recoba completaram o resultado em favor dos italianos, enquanto Sterjovski descontou para os suíços. No confronto anterior, houve empate de 1 a 1. Também fácil foi a classificação do Monaco, vice-campeão europeu, ao golear o Gorik, da Eslovênia, por 6 a 0, em Montecarlo. Chevanton, Bernardi, Fakiri, Kallon, Farnerud e Adebayor fizeram a festa da torcida no Estádio Louis II. O Monaco venceu o primeiro jogo por 3 a 0. O La Coruña fez sua parte, com 3 a 0 no Shelbourne, da Irlanda, com quem havia empatado por 0 a 0 como visitante. Victor (2) e Pandiani brilharam no Estádio Riazór. O Rosenborg suou para passar por 3 a 2 pelo Maccabi Haifa e cavar um lugar. O tempo normal terminou com vitória do time israelense por 2 a 1 - gols de Badir e Bocolli para os anfitriões e Brattbakk. O resultado provocou a prorrogação, já que no primeiro confronto os noruegueses tinham vencido pelo mesmo placar. Braaten e Berg fizeram os outros dois do Rosenborg no tempo extra. O Liverpool levou susto, perdeu para o Graz, da Áustria, por 1 a 0 (gol de Tokic), em seu campo, mas ainda assim passou adiante, porque fez 2 a 0 na ida. O Anderlecht despachou o Benfica, com 3 a 0, na Bélgica, gols de Aruna (2) e Jestrovic. Os portugueses não souberam sustentar a vantagem de 1 a 0 obtida no Estádio da Luz. Real em campo - Outros dez times saberão amanhã se conseguem ficar entre os 32 que disputarão a etapa principal da Copa. O Real Madrid é um dos grandes que tentam superar o turno. A tarefa é fácil, pois joga em casa com o Wisla (POL), ao qual bateu por 2 a 0 em Cracóvia. Outras partidas, com o resultado anterior entre parêntesis: Trabzonspor x Dinamo Kiev (2 a 1), Djurgarden x Juventus (2 a 2), Maccabi Tel Aviv x Paok (2 a 1), Sparta Praga x Ferencvaros (0 a 1), Bruges x Shakhtar Donetsk (1 a 4), PSV x Estrela Vermelha (2 a 3), Banik x B. Leverkusen (0 a 5) e Manchester United x Dinamo Bucareste (2 a 1).