Adriano marca dois na vitória da Inter O atacante brasileiro Adriano marcou os dois gols da vitória da Inter de Milão sobre a Roma, por 2 a 0, neste domingo, no estádio Olímpico de Roma. O confronto foi válido pela final da Copa da Itália. Na próxima quarta-feira, as equipes se enfrentarão novamente em Milão e a Inter pode perder por até um gol de diferença para conquistar o título. Os gols de Adriano foram marcados ainda no primeiro tempo. Aos 30 minutos, o brasileiro acertou um chute de fora da área. Sete minutos depois, o atacante fez o segundo em uma cabeçada. No entanto, Adriano não poderá participar da partida de quarta-feira, já que estará com a seleção brasileira para a disputa da Copa das Confederações, na Alemanha.