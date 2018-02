Adriano marca e dá vitória ao Parma Um gol do brasileiro Adriano -atacante convocado pelo técnico Parreira para o amistoso da seleção brasileira diante de Portugal, na próxima sexta-feira- deu a vitória ao Parma, por 2 a 1, diante da Lazio neste domingo, em Parma. A rodada já teve outros sete jogos realizados. Ainda neste domingo jogam às 16h30 de Brasília Udinese e Inter de Milão. A liderança da competição é da Juventus, com 57 pontos, seguida da Inter com 54 e Milan com 52. Confira os resultados: Atalanta 1 x 0 Chievo Verona; Como 5 x 1 Bolonha; Empoli 0 x 0 Brescia; Roma 3 x 0 Piacenza; Torino 2 x 1 Perugia; Modena 2 x 1 Reggina; Milan 2 x 1 Juventus.