Adriano marca e Inter de Milão ganha Ronaldo ainda não voltou, mas outro atacante brasileiro, Adriano, tratou de salvar a Internazionale na partida contra o Venezia, neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. Com um gol aos 48 minutos do segundo tempo, o ex-jogador do Flamengo garantiu a vitória por 2 a 1 do seu time, que assumiu a segunda posição da competição. Agora, a equipe de Milão tem 7 pontos, dois a menos que a líder Juventus, que ganhou do Chievo por 3 a 2 no sábado. A rodada deste domingo do Italiano começou com 15 minutos de atraso e todos os jogadores entraram em campo com uma faixa preta no braço, em sinal de luto pelas vítimas do atentado terrorista aos Estados Unidos, ocorrido na última terça-feira. Enquanto a Inter conseguiu uma vitória no sufoco, outros dois favoritos ao título da temporada decepcionaram nesta rodada. A atual campeã Roma perdeu para o Piacenza por 2 a 0 e permanece com 2 pontos ganhos. Já a Lazio empatou em casa, por 0 a 0, com o Torino e continuou com seus 3 pontos. Mais quatro partidas foram disputadas neste domingo: Bologna 1 x 0 Parma, Brescia 1 x 1 Lecce, Fiorentina 3 x 1 Atalanta e Verona 1 x 1 Perugia. Ainda hoje, jogam Udinese x Milan.