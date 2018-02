Adriano marca e Inter fica perto da semi da Copa da Itália Depois de muitas críticas e uma má fase que não parecia mais ter fim, Adriano vai aos poucos recuperando a confiança. Nesta terça-feira, o atacante marcou o primeiro gol da vitória da Inter de Milão por 2 a 0 sobre o Empoli, no jogo de ida das quartas-de-final da Copa da Itália. O curioso é que o brasileiro havia desperdiçado várias oportunidades ao longo da partida, uma delas cara a cara com o gol. No entanto, aos 26 minutos do segundo tempo, o "Imperador" recebeu belo passe de Ibrahimovic e tocou com categoria por cima do goleiro Bassi. O zagueiro colombiano Cordoba, de cabeça, definiu o placar, aos 46. Foi o quarto gol de Adriano nos últimos três jogos da Inter. No último sábado, ele marcou dois na goleada por 6 a 0 sobre a seleção do Bahrein, em amistoso disputado no país árabe. No último dia 23, ele quebrou um jejum de 9 meses sem balançar as redes pela equipe ao anotar um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre a Atalanta, pelo Campeonato Italiano. Aos poucos, Adriano vai também recuperando o prestígio com o técnico Roberto Mancini, o que já acontece com os outros brasileiros da Inter, os laterais Maicon e Maxwell, freqüentemente escalados como titulares. Com o resultado obtido nesta terça-feira, a Inter, atual bicampeã da Copa da Itália, pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira, em Milão, que se garante na semifinal. Mais dois jogos do torneio serão disputados nesta quarta. A Roma recebe o Parma no Estádio Olímpico e a Sampdoria enfrenta o Chievo em Gênova. Na quinta, o Milan encara o Arezzo no San Siro, em Milão.