Adriano marca e Internazionale vence Com um gol do atacante brasileiro Adriano, a Internazionale venceu a Sampdoria por 1 a 0, neste domingo em Gênova, pela penúltima rodada do Campeonato Italiano. A Inter já tinha assegurado o terceiro lugar, com direito à vaga para a fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa. As outras equipes confirmadas para a principal competição continental de clubes são a Juventus, campeã por antecipação, e o Milan, vice. Neste domingo, a Juventus empatou por 2 a 2 com o Livorno, no campo do adversário. A quarta vaga para a Liga de Campeões só será definida na última rodada. Estão na luta a Udinese (61 pontos), que empatou por 1 a 1 com o Cagliari, e a Sampdoria (60 pontos). O rebaixamento também só será definido na rodada final. Só a Atalanta, por enquanto, descerá para a Série B. Os outros resultados deste domingo: Atalanta 0 x Roma 1, Brescia 2 x Messina 1, Chievo 1 x Bologna 0, Lazio 1 x Fiorentina 1, Parma 0 x Siena 0, Reggina 2 x Lecce 2. Na sexta-feira, Milan 3 x Palermo 3.