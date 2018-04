Adriano marca, mas Inter só empata Jogando em Milão, a Internazionale tropeçou de novo no Campeonato Italiano. O time do atacante Adriano não passou de um empate por 1 a 1 contra o modesto Palermo e agora soma apenas dois pontos em dois jogos. Adriano foi mais uma vez o principal nome do time da casa, marcando de cabeça, o único gol da equipe no primeiro minuto do segundo tempo. Luca Toni empatou aos 22. O Palermo passou a liderar o campeonato ao lado do Lecce, que também neste sábado goleou o Brescia por 4 a 1. O búlgaro Bojinov, de 18 anos, foi o destaque do jogo, marcando dois gols. Lecce e Palermo somam agora 4 pontos. Neste domingo, o Milan, atual campeão, vai a Bologna, tentando esquecer a má estréia contra o Livorno (2 a 2, em casa) e repetir a boa atuação do meio de semana, quando o time de Carlo Ancelotti venceu o Shaktar Donetsk, na Ucrânia, por 1 a 0, pela Liga dos Campeões. Nas duas partidas os gols foram marcados pelo holandês Seedorf. O atacante Pippo Inzaghi, recuperado de contusão, pode ser a novidade do time, já que a dupla Shevchenko e Tomasson não começou bem a temporada. ?Estou bem, mas faz tanto tempo que não jogo que mal posso me lembrar como é uma partida?, brincou Inzaghi. O desfalque do time será o goleiro Dida, expulso na estréia. Kaká, que renovou o contrato com o time milanês até 2009, deve jogar. Quem também viaja é a Roma, que pega o Messina. Apesar da vitória na primeira rodada (1 a 0, sobre a Fiorentina), a temporada não está boa para o time do técnico Rudi Voeller. Um dos principais jogadores do time Antonio Cassano foi suspenso por duas partidas por sua expulsão no jogo contra a Fiorentina, quando o jogador deu um soco em um adversário. Além disso o atacante discutiu com Voeller durante um treino. Outro problema que afetou o time da capital italiana foi o incidente com o árbitro Anders Frisk, que foi atingido por um isqueiro durante a partida do meio de semana, contra o Dinamo de Kiev. A Roma ainda aguarda julgamento da Uefa, mas é esperado que a equipe perca o jogo contra o Dínamo por 3 a 0 (já estava 1 a 0, quando a partida foi interrompida) e que seu estádio seja suspenso por várias partidas. A Juventus de Turim, que começou o torneio vencendo o Brescia, fora de casa, por 3 a 0, tem tudo para somar mais três pontos neste domingo. O time de Fábio Capello enfrenta em casa outro clube que veio da segunda divisão, o Atalanta. Nedved, que se contundiu na vitória sobre o Ajax pela Liga dos Campeões, é dúvida. Outros jogos deste domingo: Fiorentina e Cagliari; Lazio e Reggina; Livorno e Chievo; Siena e Sampdoria e Udinese e Parma.