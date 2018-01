Adriano marca mas Parma é derrotado O brasileiro Adriano, mesmo com a derrota de seu clube, o Parma, para a Roma, é o destaque da rodada deste domingo do Campeonato Italiano. Foi dele o único gol da derrota por 2 a 1, num chute de mais de 20 metros sem qualquer chance para o goleiro romano Pelizzoli. Mas a habilidade do brasileiro na perna canhota não foi suficiente para salvar seu time. Totti e Guigou marcaram para a Roma. Os resultados: Como 1 x 1 Perugia; Inter 0 x 1 Milan; Atalanta 1 x 1 Reggina; Empoli 2 x 1 Chievo; Modena 0 x 0 Lazio; Roma 2 x 1 Parma; Torino 1 x 3 Piacenza; Udinese 0 x 0 Brescia; Bologna 2 x 2 Juventus.