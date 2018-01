Adriano marca mas Parma perde jogo O atacante brasileiro Adriano marcou seu gol, mas não conseguiu impedir a derrota do Parma para o Bologna, por 2 a 1, graças aos dois gols de Julio Cruz. No outro jogo deste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, o Chievo ganhou do Piacenza por 3 a 0. Neste domingo, a Lazio testa os nervos no clássico com a Juventus. A equipe romana vai bem na competição ? é vice-líder com 28 pontos ?, mas continua em fase turbulenta, fora de campo, por problemas financeiros. Na sexta-feira, o zagueiro Jaap Stam ameaçou romper contrato, se não recebesse US$ 625 mil de salários atrasados. A diretoria garantiu que tudo se resolveria logo, por temer reclamação idêntica de outros atletas. A atitude do holandês, de qualquer forma, provocou mal-estar. Apenas do ponto de vista técnico a Lazio não enfrenta graves problemas. Ao contrário, até vai bem demais no torneio doméstico e se classificou para as oitavas-de-final da Copa da Uefa. O desafio deste fim de semana pode representar a liderança, dependendo de combinação de resultados, ou queda para a quarta colocação. A Juventus é parte interessada, pois está em 4º, com 26 pontos. O Milan defende a ponta (29 pontos) fora de casa, mas contra um rival frágil ? o Como, lanterna da competição com 5 pontos. O empecilho para os milaneses é o cansaço, já que a semana foi puxada e vitoriosa. Na terça-feira, houve o jogo com o Borussia Dortmund (1 a 0), pela Liga dos Campeões, na Alemanha. Dois dias depois, amistoso no Catar (6 a 0). A Inter, em 3º com 27 pontos, é favorita em casa diante da Atalanta (8 pontos), mas não contará com Vieri, contundido. A Roma é outro grande que chama a atenção, pela fase ruim. O time de Cafu e Emerson tem 17 pontos e recebe a Reggina (7 e candidata ao rebaixamento). Outras partidas deste domingo: Brescia x Perugia, Empoli x Modena e Udinese x Torino.