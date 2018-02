Adriano marca, mas Parma só empata O atacante brasileiro Adriano foi o autor do gol do Parma no empate, deste sábado, frente ao Modena, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. O ex-jogador do Flamengo abriu o placar, aos 26 minutos do primeiro tempo. Scoponi empatou três minutos depois. No outro jogo deste sábado, Brescia e Bologna empataram sem gols.