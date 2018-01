Adriano marca no empate do Parma A volta de Adriano ao time do Parma, depois de dois meses se recuperando de contusão, não poderia ter sido melhor. O atacante brasileiro fez o gol de empate do Parma (1 a 1) diante da Udinese, na abertura da 17ª rodada do Campeonato Italiano. Matteo Ferrari marcou, contra, para a equipe de Udine. Adriano, que deverá se transferir para a Inter até junho, marcou seu oitavo gol em nove jogos pelo torneio italiano. Na outra partida deste sábado, em Modena, a Lazio, sexta colocada, ficou no empate em 1 a 1 contra o Modena, décimo-quarto. O argentino Claudio "Piojo" López abriu a contagem para o time da casa ainda no primeiro tempo, mas Campedelli fez o gol de empate na etapa final. A rodada será completada amanhã com Ancona x Perugia, Bolonha x Chievo Verona, Inter x Empoli, Juventus x Siena, Reggina x Lecce, Roma x Sampdoria e Brescia-Milan.