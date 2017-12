Adriano marca o gol n.º 200 da seleção em Mundiais A seleção brasileira é a única a ter disputado todas as Copas. É a única a ter conquistado cinco títulos. E agora quebra mais um recorde. Após o gol de Adriano (aos 45 minutos do primeiro tempo), nesta terça-feira, contra Gana, o Brasil é a primeira seleção a atingir a marca de 200 gols na competição. Agora, desde 1930, no Uruguai, o Brasil jogou 91 jogos (média de 2,19), mais do que todos os seus concorrentes. Quem chega mais perto desta marca são os alemães, com 186 gols até o momento. O terceiro lugar fica com a Itália, com um número bem menor: 116. Nossos grandes rivais, Argentina vem logo atrás dos italianos, com 112 gols. O centésimo gol da seleção, como não poderia deixar de ser, ficou por conta de Pelé. O Rei, de cabeça, balançou a rede italiana na final da Copa de 1970, na Cidade do México. A goleada por 4 a 1 garantiu o tricampeonato ao time sul-americano.