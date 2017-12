Adriano marca três e classifica Inter Numa quarta-feira repleta de artilheiros na Liga dos Campeões da Europa, o atacante Adriano também deixou sua marca na goleada da Inter de Milão sobre o Artmedia Bratislava (Eslováquia), por 4 a 0, em Milão. O brasileiro marcou três gols - o outro foi do português Luís Figo - e ajudou na classificação da sua equipe às oitavas-de-final do torneio continental. De quebra, Adriano quebrou um jejum de mais de um mês sem balançar as redes. Com 12 pontos, a Inter de Milão também se garantiu na primeira colocação do Grupo H, o que dá a vantagem de poder decidir em casa uma vaga nas quartas-de-final. No outro jogo da chave, o Rangers (Escócia) conseguiu um grande resultado ao empatar com o Porto em 1 a 1, em Portugal. Com seis pontos, o time escocês está na segunda colocação e só depende de uma vitória contra a Inter, em Glasgow, para se classificar. Na Eslováquia, Artmedia (quatro pontos) e Porto (cinco) se enfrentam e torcem contra o Rangers. Em Istambul, o atacante Shevchenko resolveu para o Milan. Contra o Fenerbahce, marcou todos os gols da goleada de 4 a 0 sobre o time turco e assumiu a artilharia da Copa dos Campeões: seis gols. O resultado deixa a equipe italiana na liderança do Grupo E, ao lado do Schalke, bateu o PSV Eindhoven (Holanda) por 3 a 0, na Alemanha: oito pontos. A má notícia para o técnico milanês Carlo Ancelotti foi a contusão do meia Kaká, que saiu aos 20 minutos do primeiro tempo, substituído pelo meia português Rui Costa, depois de sentir fortes dores nas costas. Porém, o meia brasileiro tranqüilizou a torcida. ?Foi apenas um mau jeito que causou forte dor na hora. Agora estou bem e à disposição do treinador para o próximo jogo?, disse Kaká, ainda nos vestiários. Ele enfrentará o Lecce, pelo Campeonato Italiano, no fim de semana. A situação do Milan era difícil antes da partida. Um tropeço poderia deixar as coisas muito complicadas para a equipe italiana na última rodada, no dia 6, contra o Schalke, em Milão. Mas o atacante ucraniano Shevchenko tratou de garantir o resultado para o Milan, superior durante todo o jogo. Não demorou para o time comandado por Carlo Ancelotti impor a sua melhor condição técnica. O primeiro gol veio logo aos 16 minutos. Mesmo com mais volume de jogo, o Milan não conseguiu marcar mais nos primeiros 45 minutos. Porém, no segundo tempo, o ucraniano coroou a sua grande atuação com mais três gols: aos sete, 25 e 31 minutos. Na Noruega, o Olimpiakos, já eliminado, conquistou seu primeiro ponto no Grupo F ao empatar por 1 a 1 com o Rosenborg. O gol foi de Rivaldo, o primeiro do brasileiro na temporada ? Helstad fez para os donos da casa. Foi o 10.º jogo do brasileiro na temporada: 7 pelo Campeoanto Grego e 3 pela Copa dos Campeões. A equipe grega briga pela terceira colocação, que leva à Copa da Uefa. Pelo grupo G, o Chelsea garantiu nesta quarta-feira a sua vaga nas oitavas-de-final, ao derrotar o Anderlecht por 2 a 0. Com isso, o time inglês chegou aos 10 pontos, atrás apenas do atual campeão Liverpool, que está com 11 após empatar com o Bétis por 0 a 0.