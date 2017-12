Adriano marca três logo na estréia O ?Imperador? Adriano deixou claro que nesta temporada a Internazionale é forte candidata ao título e que ele pode ser o protagonista da quebra do longo jejum iniciado na temporada 1988-89. O atacante brasileiro deu show na vitória de 3 a 0 sobre o Treviso, marcando os três gols da partida, em Milão. O técnico da Inter, Roberto Mancini, disse que seu time não foi tão bem diante do caçula da Série A italiana, mas destacou que o primeiro gol de Adriano, aos 32 minutos, mudou a situação. O segundo gol só saiu no segundo tempo, aos 23 minutos: Adriano recebeu de Stankovic e concluiu para a rede. No 3.º, aos 34 minutos, a assistência para o gol do brasileiro foi de Pizarro. Já o Milan patinou na chuva e ficou no empate de 1 a 1 com o Ascoli. E o Milan saiu perdendo, gol de Cudini. Depois, Shevchenko empatou. A atual campeã, a Juventus, sofreu para bater o Chievo por 1 a 0, gol de Trezeguet. Os outros jogos: Lazio 1 x Messina 0, Reggina 0 x Roma 3, Udinese 1 x Empoli 0, Parma 1 x Palermo 1 e Siena 2 x Cagliari 1.